النوري يبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ملف الهجرة الخارجية وازمة العالقين في بيلاروسيا

2021/11/22 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الوكيل الاداري لوزارة الهجرة

والمهجرين الدكتور كريم النوري، ضرورة

دعم المهاجرين العراقيين وتوفير الظروف

اللازمة لعودتهم طوعيا من دول المهجر

وبضمنها دولة بيلاروسيا وازمة العالقين

على حدود بولندا و

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