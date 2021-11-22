رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل أعضاء كتلة بابليون بخصوص عقارات المسيحيين

2021/11/22 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم

الموافق 2021/11/22 أعضاء كتلة بابليون كلا

من الأمين العام لحركة بابليون الشيخ

ريان الكلداني ووزيرة الهجرة والمهجرين

السيدة إيفان فائق ي

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