اليمن.. السلطات ترفع أسعار البنزين في عدن

2021/11/22 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات اليمنية في العاصمة

المؤقتة عدن (جنوب)، رفع أسعار البنزين

بنحو 19 بالمئة، بدءا من الإثنين، مبررة

ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية

عالميا وهبوط العملة المحلية أمام

الدولار.

وقالت شركة ا

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