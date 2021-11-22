تصنيف دول عربية من ناحية مدى سلامة وأمن خدمات الصرف الصحي

2021/11/22 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لبيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف استخدم 54٪ من سكان العالم (4.2 مليار شخص) خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان في عام 2020.

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