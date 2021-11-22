بعد 15 عاما من النزوح.. ديالى تحسم ملف عودة عوائل قرى “بني زيد”

2021/11/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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اتفق شيوخ عشائر ديالى على عودة سكان قرى بني زيد بعد خمس عشرة سنة من النزوح بسبب مشاكل الإرهاب.

وتضمنت شروط عودة العوائل النازحة نقاطا عدة أهمها منع عودة من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وتدقيق ملفاتهم الأمنية.

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