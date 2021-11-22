مقتل 5 وإصابة 40 شخصا نتيجة اختراق مركبة تجمعا جماهيريا

2021/11/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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قتل خمسة أشخاص وأصيب اربعون شخصا في ولاية ويسكينسون الاميركية عندما اخترق سائق بمركبته حشدا جماهيريا.

وقالت سلطات ولاية ويسكونسن في شمالي الولايات المتحدة انها بدأت التحققيق بهدف تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في مدينة واكيشا في حين قالت شرطة الولاية انها ضبطت السيارة المستخدمة في الدهس واوقفت شخصا يشتبه بارتكابه الحادث.

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