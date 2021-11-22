دعوة لمساندة ليوث الرافدين في بطولة غرب آسيا

2021/11/22 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار دعا المنسق الإعلامي لمنتخبنا الشبابي قحطان المالكي، الجماهير العراقية والإعلام الرياضي الى مساندة ليوث الرافدين في مهمتهم الوطنية ببطولة غرب آسيا التي تحتضنها محافظتا البصرة واربيل .وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" منتخب الشباب يمثل جميع العراقيين ومساندته واجب وطني لاسيما انه يستضيف البطولة للمرة الأولى، داعياً، الى أن يكون الحضور في الملعب إيجابياً "، مضيفاً :" نطالب جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بمساندة للمنتخب ورفع الجانب المعنوي لدى اللاعبين".وبيّن المالكي، أن" المنتخب خاض مباراة صعبة أمام نظيره الكويتي في افتتاح البطولة، وهي أول مباراة لهذه الفئة العمرية تقام على ارض ملعب البصرة الدولي، التي لم تعتاد على اللعب على هكذا ملاعب عالمية، ورغم ذلك قدم المنتخب مستوى فنياُ رائعاً ونال اشادة الجميع ".وتابع المالكي، أن" الفريق على موعد مع نظيره البحريني في مباراة في غاية الاهمية، ومنتخب البحرين من المنتخبات الجيدة ،إذ فاز على منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف"، مشيراً الى أن" الجهاز الفني بقيادة عماد محمد جلس مع اللاعبين وطالبهم بنسيان وترجمة الجانب السلبي وتطويره الى ايجابي لضمان الخروج بنقاط المباراة واعتلاء صدارة المجموعة الأولى".وبيّن المالكي، أن" الأسماء التي خاضت المباراة الأولى دخلت في مرحلة الاستشفاء وهناك انسجام كبير بين الجهاز التدريبي واللاعبين والمعنويات عالية والجميع جاهز لهذه المواجهة المهمة، ولا توجد اصابات مؤثرة في صفوف الفريق، مؤكداً ثقة الجهاز الفني باللاعبين في تخطي الخصم وتحقيق نتيجة ايجابية ومواصلة الانطلاقة الجيدة في البطولة ".

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