2021/11/22 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن القوة الجوية دمرت اوكارا لداعش في جبال حمرين.وذكر بيان للخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “وفقاً لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربات جوية تدك مواقع لداعش في جبال حمرين المركز الخبري الوطني.

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