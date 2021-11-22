تدمير أوكار لداعش بـ7 ضربات جوية في جبال حمرين - عاجل

2021/11/22 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أن القوة الجوية دمرت اوكارا لتنظيم داعش في جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات L159 سبع ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان أن "الضربات استهدفت أوكار للإرهابيين ومعدات لعصابات داعش، حيث تم تدميرها".

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