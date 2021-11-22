الاعلام الامني يوضح بشأن 'اصوات تفجير' في بغداد

2021/11/22 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني ، الاثنين ، تنويها هاما بشأن اصوات تفجير في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2021)، ان " القوات الأمنية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية، تجري تدريبا في إحدى معسكراتها في منطقة المدائن في بغداد".

واضاف البيان، ان "التدريب صاحبه تفجير مفرقعات لأغراض التدريب مع اصوات تفجير".

N.A

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