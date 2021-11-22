'ان ار تي' ينشر دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

2021/11/22 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في بيان اليوم، (22 تشرين الثاني 2021)، ان "الدليل المنشور في موقع الوزارة الرسمي والبوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي تضمن شروط التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية والأسس العامة لنظام وقنوات القبول وآليات التقديم والحدود الدنيا للتقديم ومدخلات السنة الدراسية 2022/2021".

ودعت الوزارة في بيانها "الطلبة الى الاطلاع على الدليل والتعرف على الخيارات المتعلقة بالجامعات والكليات الأهلية والأجور الدراسية للأقسام العلمية والإنسانية التي سيتاح للطالب التقديم اليها في الاستمارة الإلكترونية".

وأوضح انه "ولتحميل دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية: اضغط هنا.

البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي: اضغط هنا.

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