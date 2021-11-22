بابل تخاطب الأمانة العامة بشأن رواتب المتعاقدين (وثيقة)

2021/11/22 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطب محافظ بابل حسن منديل، الاثنين، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن رواتب المتعاقدين، كما طالب مديرية تربية بابل بآلية لمعالجة العاملين بصفة عقد.

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وبحسب وثائق حصل عليها "ناس"، (22 تشرين الثاني 2021)، فقد طلب محافظ بابل من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل رواتب المتعاقدين وفقا للسياق المعمول به في سلم رواتب القرار 315 لسنة 2019".

فيما خاطب المحافظ في الوثيقة الآخرى مديرية تربية بابل لوضع الآليات المناسبة لمعالجة العاملين بصفة عقد.

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