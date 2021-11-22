2021/11/22 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالإرهاب والعثور على مخلفات لداعش في محافظتين.وذكر بيان للخلية، أن “قوة من الألوية 2 و7 و27 بالحشد الشعبي نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع عمليات الأنبار، تمكنت من العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات عصابات داعش الإرهابية”، مبيناً، أن “العبوات تم تفجيرها موقعياً”.[…]

ظهرت المقالة الحشد يعثر على مخلفات لداعش ويلقي القبض على متهم بالارهاب في محافظتين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعثر على مخلفات لداعش ويلقي القبض على متهم بالارهاب في محافظتين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعثر على مخلفات لداعش ويلقي القبض على متهم بالارهاب في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).