2021/11/22 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تقدم صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار “المرفأ” إلى لبنان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تقدم صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار “المرفأ” إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تقدم صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار “المرفأ” إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).