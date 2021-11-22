طيران الحيش يدمر اوكاراً للارهابيين في سلسلة جبال حمرين

2021/11/22 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان طيران الجيش العراقي، تدمر أوكاراً للارهابيين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ان “القوة الجوية بواسطة طائرات L159، نفذت سبع ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عملياتديالى استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين ومعدات لعصابات داعش، حيث تم تدميرها”.

واشارت الى ان “العملية تمت وفقاً لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة”.

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