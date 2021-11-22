الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر: أفغانستان على حافة الانهيار المالي قريباً

2021/11/22 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم مصارف أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.وقال برنامج … Readmore

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