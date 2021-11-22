2021/11/22 | 14:59 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 نوفمبر 2021 | 02:45 مساءً

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بمتابعة كمبش..



منظمة اليونسكو تدرج عدداً من المنازل الأثرية ضمن حملة إعمار جامع النوري الكبير

ضمن جولته في محافظة نينوى ، ناقش رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مع منظمة اليونسكو إدراج عدد من المنازل الأثرية التي تحيط بجامع النوري الكبير ضمن خطة إعادة إعمار الجامع .

ونجح كمبش بعد مباحثات مع ممثلي المنظمة بالعراق بإدراج سبع دور سكنية أثرية تم إضافتها إلى موقع جامع النوري الكبير من قبل منظمة اليونسكو وبنائها، معلناً أنها ستخصص للكادر الديني للجامع وهم الإمام والخطيب والخادم والمؤذن والقارىء.

هذا ويعد جامع النوري الكبير أحد أبرز المعالم الأثرية التي تحمل الطابع الديني والتأريخي في محافظة نينوى .

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