رولز رويس تكشف عن طائرة كهربائية

2021/11/22 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة رولز رويس البريطانية المصنعة لمحركات الطائرات أنها طورت "أسرع طائرة كهربائية بالكامل في العالم"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

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