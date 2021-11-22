الرئيس العراقي يوجه بإصلاح وتطوير ملف التوظيف في القطاع العام

2021/11/22 | 15:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر بغداد، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، وأعضاء المجلس.وأكد صالح، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة ورفع مستوى الوظيفة العامة، …

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