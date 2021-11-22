رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع السويد بمجال الاستثمار

2021/11/22 | 15:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، والوفد المرافق لها.وأكد الكاظمي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد …

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