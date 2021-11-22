2021/11/22 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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سلطة الطيران المدني تعلن دخول قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية حيز التنفيذ » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:11

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