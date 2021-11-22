الشرطة ينسحب من بطولة دوري أبطال آسيا

2021/11/22 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قرر نادي الشرطة لكرة القدم، اليوم الإثنين، الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال مدير الدائرة الإعلامية للنادي حسين الخرساني لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نادي الشرطة قرر الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا".

وأضاف ان "ذلك من أجل التركيز على بطولة الدوري وإعداد فريق قوي للمرحلة المقبلة وعدم تشتيت التركيز على أكثر من بطولة".

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