التصوّف، فيزياء الكم، و شيزوفرينيا العالَم - عادل عبدالله

2021/11/22 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبدالله التصوف، فيزياء الكم، و شيزوفرينيا العالمعادل عبد اللهأيمكن للاشياء الموجودة في العالم الخارجي من حولنا انْ تكون وهما؟قد يبدو مثل هذا الكلام مألوفا لمطّلع عن كثبٍ على تعاليم الصوفية و اسلوبهم في النظر الى العالم الواقعي .فإذا كان الأمر كذلك، دعونا نتأمل الآن - على سبيل المثال - هذه العبارات المكتوبة من قبل صوفي غربي غير مشهور اسمه جويل موروود:"إن ظهور اشياء العالم القابل ......





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