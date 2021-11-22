مصدر: مسؤول عراقي بارز يتعرض للتضليل ويجري مقابلة مع صحفيين إسرائيليين

2021/11/22 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي مطلع، الاثنين، عن انتحال صحفيين إسرائيليين صفة وسيلة إعلام فرنسية لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال المصدر لوسائل اعلام تابعها NRT عربية، (22 تشرين الثاني 2021)، إن "المقابلة التي بثتها قناة 24 الإسرائيلية مع وزير الخارجية العراقي، لم تكن معها، وإنما كانت مع قناة أخرى بناء على طلب صحفيين حملوا اسم مؤسسة ليست إسرائيلية".

وأضاف، أن "الصحفيين الذين أجروا المقابلة مع حسين، قدموا أنفسهم على أنهم يعملون في قناة فرانس 24 الفرنسية، لكن اتضح فيما بعد أنهم يعملون في قناة إسرائيلية".

وأشار المصدر، إلى أن "موقف العراق ووزير الخارجية من التطبيع مع إسرائيل، واضح جدا، وهو الرفض، ولو كان يعلم بأن هذه المقابلة ستبث في قناة إسرائيلية، لرفض ذلك".

وأثار ظهور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على قناة 24 الإسرائيلية، جدلا واسعا في العراق.

المصدر: RT

N.A

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