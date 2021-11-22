برهم صالح: نتبنى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات

2021/11/22 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس برهم صالح أن العراق يتبنى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري،

وخلال استقباله وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي قال صالح ان العراق يتطلع لتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي ويدعم التنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والفساد ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخي مشيراً إلى أن استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها.

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