تحالف الفتح: قدمنا دعوى قانونية للمحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات

2021/11/22 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وجدد تحالف الفتح تمسكه بمطلبه بإعادة العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق.

وقال عضو تحالف الفتح محمود الربيعي عبر حسابه على تويتر ان تحالف الفتح قدم دعوى قانونية مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية للمحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، إضافة الى تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى.

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