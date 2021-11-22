2021/11/22 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على مطلوبين بالمادة 4 إرهاب في محافظة ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2021)، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من قبل قسم استخبارات فرقة الرد السريع التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكن الفوج الثالث (العقرب) باللواء الثاني في فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة 4 ارهاب في قرية ذيابة التابعة لناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وأكدت الخلية "تسليمهما إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية: فوج ’العقرب’ اعتقل مطلوبين بالمادة 4 إرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية: فوج ’العقرب’ اعتقل مطلوبين بالمادة 4 إرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).