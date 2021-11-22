القبض على متاجر بالمواد المخدرة وضبط اسلحة غير مرخصة في بغداد

2021/11/22 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متاجر بالمواد المخدرة وضبطت اسلحة غير مرخصة في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية " ان مفارز اللواء الثامن بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية المنتشرة ضمن قواطع المسؤولية في منطقة (الطي) شمال غرب بغداد القت القبض على تاجر للمواد المخدرة وبحوزته كمية تقدر ب 24 غراما من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي وغدارة ومسدسين، "./انتهى ح

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