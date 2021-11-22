القبض عن عصابة مختصة بسرقة المركبات والتعرف على خيوطها

2021/11/22 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن محافظ النجف لؤي الياسري،اليوم الاثنين القبض على عصابة مختصة بسرقة المركبات والتعرف على خيوطها في المحافظة.وقال بيان لمكتب الياسري ، ان قوة برئاسة قائد شرطة المحافظة اللواء فائق الفتلاوي والعميد ادهم الصالحي وقوات سوات الاشاوس وابطال شرطة المناذرة وعددا من أبطال قيادة شرطة المحافظة ضباط ومنتسبين وبناء على معلومات استخبارتية قامت بمداهمة اماكن تواجدهم ومطاردتهم في بعض مناطق الطرق الريفية انتهت بسقوطهم والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وهم الان بيد رجال الامن الابطال.وقال الياسري ان الاجهزة الامنية تتبعت الادلة الجرمية لعدد من السرقات لتصل لمجموعة معلومات ساعدت عن كشف ملامح هذه العصابة وافرادها لتقوم الشرطة بالمداهمة والقاء القبض عليهم ./انتهى8

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