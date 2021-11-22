روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار بيروت

2021/11/22 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، إن روسيا سلمت لبنان صوراً التقطتها أقمار صناعية لتفجير ميناء بيروت، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الإثنين.

وأضاف الوزير الروسي “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم صوراً فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار”.

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 أغسطس (آب)2020، متسبباً في سقوط أكثر من 60 شخصًا وإصابة أكثر من 3 آلاف.

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