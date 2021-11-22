السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر “روسيا العالم الإسلامي”

2021/11/22 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف السعودية الأربعاء مؤتمر “روسيا-العالم الإسلامي”، في مدينة جدة، تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”.

وأوضح بيان رسمي اليوم الإثنين مشاركة جمع غفير من كبار العلماء والمفكرين من روسيا ومختلف دول العالم الإسلامي، في المؤتمر لمناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين روسيا والعالم الإسلامي وبحث تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

يأتي المؤتمر في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقتها بالعالم الإسلامي، وفي إطار مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومينيخانوف رستم رئيس تتارستان وجها الدعوات إلى عدد كبير من العلماء للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في جدة على مدار يومين.

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