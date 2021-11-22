"الشاباك" يعلن إجهاض عمليات إرهابية داخل إسرائيل.. ويعتقل العشرات

2021/11/22 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط جهاز الأمن الإسرائيلي أسلحة ومواد متفجرة لتجهيز أحزمة ناسفة

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