2021/11/22 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن نتائج قبول الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد المركز الخبري الوطني.

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