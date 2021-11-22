نادي الشرطة يقرر الانسحاب من دوري أبطال آسيا

2021/11/22 | 16:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قرر نادي الشرطة لكرة القدم، الإثنين، الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال مدير الدائرة الإعلامية للنادي حسين الخرساني في تصريح، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "نادي الشرطة قرر الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا".

وأضح الخرساني، أنّ القرار جاء "من أجل التركيز على بطولة الدوري وإعداد فريق قوي للمرحلة المقبلة وعدم تشتيت التركيز على أكثر من بطولة".

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