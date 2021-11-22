2021/11/22 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، خلوَّ المحافظة من أبنية المدارس الطينية، فيما أشار إلى أن المحافظة بحاجة إلى أكثر من 260 مدرسة جديدة لفكّ الدوام المزدوج وقال دواي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظها: ميسان تحتاج الى أكثر من 260 مدرسة جديدة لفكّ الدوام المزدوج المركز الخبري الوطني.

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