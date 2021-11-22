الصحة العراقية تنشر الموقف الوبائي اليومي

2021/11/22 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكر الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2021)، أن "عدد الإصابات بلغ 829 مقابل 1281 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 21 وفاة لهذا اليوم".

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