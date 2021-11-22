2021/11/22 | 16:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول وفد طبي إيطالي الى الناصرية لاجراء عمليات الحروق و الشفة الارنبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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