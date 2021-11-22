ملايين المشاهدات في ساعات..

2021/11/22 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الممثلة الجزائرية، شيرين بوتلة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع لها من فيلم "كريسماس فلو" الذي يعرض على شبكة نتفليكس

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