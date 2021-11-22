شاهد بالفيديو.. المواقف الامريكية ببقاء قواتها في العراق بعد نهاية العام الحالي، وتنفيذ اتفاق سنجار سرمد البياتي

2021/11/22 | 16:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9GBRBurMMbM

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