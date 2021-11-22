الغزي: ذي قار مُقبلة على نهضة عمرانية واقتصادية

2021/11/22 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، أن محافظة ذي قار مُقبلة على إحداث نهضة عمرانية واقتصادية نوعية في الخدمات عبر صندوق إعمار المحافظة، في ضوء دعم واهتمام […]

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