عملية استباقية.. البحرين: القبض على عناصر بحوزتهم أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

2021/11/22 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المباحث والإدارة الجنائية في البحرين القبض على "عناصر إرهابية" كانت تخطط لعمليات من شانها زعزعة الأمن والسلم الأهلي كان بحوزتها أسلحة مصدرها إيران، الإثنين

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