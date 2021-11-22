في إكسبو.. إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل تمهيدا لاتفاقية في الطاقة والمياه

2021/11/22 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الإمارات والأردن وإسرائيل "إعلان نوايا" تمهيدا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع ثلاثي مشترك في قطاعي الطاقة والمياه، وذلك في معرض إكسبو دبي 2020 الإثنين

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