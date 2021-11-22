2021/11/22 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة استثمار بابل، اليوم الاثنين، منح إجازات استثمارية لإنشاء 3 مشاريع صناعية متنوعة في المحافظة.وقال رئيس الهيئة محمد جاسم زكم، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “الهيئة منحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منح إجازات استثمارية لإنشاء 3 مشاريع صناعية في بابل المركز الخبري الوطني.

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