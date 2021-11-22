الصدر يستقبل أحمد آل وشاح في الحنّانة (صورة)

2021/11/22 | 17:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، الناشط أحمد آل وشاح في الحنانة، بعد يومين من الجدل المحتدم والدعاوى القضائية التي رفعت بحق الأخير نظراً لتجاوزه لفظياً على الصدر الأول عبر تطبيق "كلوب هاوس".

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وحصل "ناس"، (22 تشرين الثاني 2021)، على صورة تظهر استقبال الصدر لآل وشاح في الحنّانة.

فيما لم يصدر بعد توضيح رسمي بشأن اللقاء.

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