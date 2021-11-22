الإعلام الأمني: القبض على مطلوبين وضبط أسلحة واعتدة متنوعة في البصرة

2021/11/22 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلن الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تمكن القوات الأمنية من القبض على مطلوبين وضبط أسلحة واعتدة متنوعة في البصرة.

وقال إعلام الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تستمر قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات البصرة بعمليات دهم وتفتيش، حيث تمكنت من القاء القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت اسلحة واعتدة مختلفة غير مرخصة بالاضافة الى مصادرة مواد ممنوعة ، وذلك من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون في الفرقة المدرعة التاسعة".

وأضاف ان "عمليات الدهم والتفتيش شملت عدة احياء شمالي محافظة البصرة لتعزيز الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

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