زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يستقبل الوشاح

2021/11/22 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اظهر ما يعرف بوزير القائد صالح العراقي صورة تظهر الناشط احمد الوشاح الذي ادين قضائيًا بعد تجاوزه على مراجع الدين وهو يقابل السيد مقتدى الصدر./انتهى.

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