وزير التربية يوجه بالابتعاد عن العنف والعقاب البدني تجاه التلاميذ

2021/11/22 | 17:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة التربية، اليوم الاثنين، بالابتعاد عن العنف واستخدام العقاب البدني اتجاه التلاميذ واعتماد الأسلوب التربوي وإيجاد أنسب الطرائق لمكافحة هذه الظاهرة.وذكر بيان للوزارة، انه “في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واهتمامهُ بالقطاع التربوي، عقد وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي اجتماعًا موسعًا ضم المديرين العامين للتربية في محافظة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة ومديري الإشراف التربوي والاختصاصي فضلاً عن عدد من إدارات المدارس التابعة لهم، لمناقشة التحديات التي تواجههم ، لأنهم قادة الميدان التربوي الذي يقع على عاتقه بناء جيلٍ متسلح بثقافة العلم والمعرفة”.واكد الدليمي بحسب البيان على أن “الإدارة المدرسية تعد من أهم الكيانات […]

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