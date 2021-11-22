2021/11/22 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، البدء رسمياً بتطبيق شرط حيازة بطاقة التلقيح الدولية في المطارات العراقية للراغبين بالسفر، وفيما أشار إلى أن العديد من الدول ترفض دخول قادمين من بلدان أخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: حيازة بطاقة التلقيح الدولية لا تلغي عمل فحص PCR في المطارات المركز الخبري الوطني.

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