مدرب الكهرباء: الفوز على النفط جاء في وقت مثالي

2021/11/22 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح لؤي صلاح، مدرب الكهرباء، أن الفوز الذي حققه فريقه في الجولة العاشرة على حساب النفط جاء في توقيت مناسب، ليمثل دافعا معنويا قبل المواجهتين المقبلتين.

وقال صلاح “الكهرباء يقدم في أغلب المباريات التي خاضها أداء مميزا، لكن ينقصنا التسجيل لإحراز الفوز”.

وأضاف “الفوز على النفط في الجولة العاشرة جاء بتوقيت مناسب كون الفريق مقبلا على مواجهتين ناريتين أمام نفط الوسط والقوة الجوية في الدوري”.

وتابع صلاح “الفوز أعاد الروح المعنوية للاعبين.



نعم الفريق يقدم مستوى طيبا، لكن المستوى الفني دون نتائج لم يكن كافيا”.

وأشار إلى أن التحضيرات متواصلة وهناك التزام واضح من اللاعبين، لافتا إلى أن كرة الكهرباء مازالت بحاجة إلى استثمار الفرص في كل مباراة لحصد عدد أوفر من النقاط.

يذكر أن فريق الكهرباء يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد مرور 10 جولات.

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