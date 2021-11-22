البارزاني ولودريان يبحثان هاتفيا ملف المهاجرين وبقاء القوات الاميركية في المنطقة

2021/11/22 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ملفي المهاجرين وبقاء القوات الاميركية في المنطقة.

البارزاني وصف خلال الاتصال قضية المهاجرين بأنها عملية تهريب منظمة لتأجيج الصراع السياسي مؤكدا استعداد حكومته للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين في حين حث البارزاني لودريان على المساعدة في تأمين الإغاثة للعائلات التي تقطعت بها السبل على الحدود.

من جهته أشاد لودريان بالإجراءات التي اتخذتها حكومتا بغداد وأربيل لتعطيل شبكات تهريب البشر مثمنا متابعة رئيس حكومة الاقليم وتدخله السريع بالتنسيق مع المسؤولين في بغداد والدول الاوروبية لمعالجة هذا الملف.

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